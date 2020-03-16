***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıHes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih16/03/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya önemli etki yapacaktır.AçıklamalarŞirketimiz temsilci sıfatı ile Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Üretici) arasında AG, OG&YG enerji kabloları ile AL&CU iletkenleri olmak üzere belirlenen ürünlerin Nijerya, Gana, Senegal, Fildişi Sahilleri, Kenya, Tanzanya, Uganda, Katar, Dubai ve Umman bölgelerindeki Pazarlama ve Satış faaliyetlerinde bulunmak için 1 yıl süreli "Temsilcilik Anlaşması" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829506BIST