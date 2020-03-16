***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.03.2020 18:18
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/03/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya önemli etki yapacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz temsilci sıfatı ile Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Üretici) arasında AG, OG&YG enerji kabloları ile AL&CU iletkenleri olmak üzere belirlenen ürünlerin Nijerya, Gana, Senegal, Fildişi Sahilleri, Kenya, Tanzanya, Uganda, Katar, Dubai ve Umman bölgelerindeki Pazarlama ve Satış faaliyetlerinde bulunmak için 1 yıl süreli "Temsilcilik Anlaşması" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829506
BIST