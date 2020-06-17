***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
17.06.2020 12:01
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2018-13.04.2020-10.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
N'Dustrio Trading LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Gersan ile N'Dustrio Trading LLC arasında UVC Led Armatürlerinin üretimi ve satışı işlerini kapsayan toplam bedeli 2.000.000,00 USD tutarında malzeme imalat ve satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama N'Dustrio Trading LLC 'den alınan 17/06/2020 tarihli izne istinaden yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851518
BIST
14:50111.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 111.281
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|Önceki Kapanış
|: 110.940
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111.615
En Düşük
110.414
14:506,8561
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|Önceki Kapanış
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380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.535.448
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.541.340
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.003.506
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|122.877.591
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|30.600.734
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.216.167
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.307.358
|% -9,80
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|ECILC
|6,41
|864.681.112
|% 5,08
|
|ASELS
|32,10
|517.808.802
|% -1,29
|
|GARAN
|8,15
|509.955.376
|% -0,73
|
|GUSGR
|4,38
|332.894.100
|% 3,30
|
|ODAS
|2,16
|318.957.906
|% 0,47
|
|IEYHO
|0,90
|193.291.047
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,81
|153.399.743
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|287.585.438
|% -1,04
|
|ODAS
|2,16
|318.957.906
|% 0,47
|
|ECILC
|6,41
|864.681.112
|% 5,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5802
|8,6232
|% -0,05
|
|Frank
|7,1870
|7,2303
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,03
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.478
|-3,00
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-6,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-1,50
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
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