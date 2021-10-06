***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSasa Polyester Sanayi A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana'da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır.Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamamaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967265BIST