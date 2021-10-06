***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.10.2021 09:29
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Sasa Polyester Sanayi A.Ş. arasında Adana'da yapılacak New Pta Complex Projesi kapsamında ilk etap olarak Topraklama ve Aydınlatma Malzemeleri ile Bus-Bar malzemeleri teslimatının yapılması için sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda ilk etap teslimatlar 2 ay içinde tamamlanacaktır.
Gizlilik sözleşmesi gereği sözleşme tutarı açıklanamamaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967265
BIST
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|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|AKFGY
|5,20
|9.945.086
|% 8,33
|
|NUGYO
|12,19
|13.726.850
|% 7,88
|
|SEYKM
|18,00
|10.774.712
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.107.204
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|17.326.585
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,56
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|% 2,54
|
|GARAN
|9,16
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|
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|PETKM
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|TUPRS
|119,40
|355.837.239
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|
|YKBNK
|2,34
|201.788.076
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,37
|460.101.656
|% 0,31
|
|PETKM
|6,32
|421.904.605
|% -5,11
|
|EREGL
|16,56
|905.352.929
|% 2,54
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|ODAS
|1,42
|75.317.676
|% -1,39
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|8,9256
|% 0,64
|
|Euro
|10,3058
|10,3118
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0466
|12,1070
|% 0,03
|
|Frank
|9,5459
|9,6034
|% 0,35
|
|Riyal
|2,3703
|2,3822
|% 0,59
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-11,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|11,70
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|5,66
|
|Çeyrek
|800
|819
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
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|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
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