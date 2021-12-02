***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
02.12.2021 12:00
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Aselsan için AC Şarj Cihazları Üretimi konusundaki Çerçeve Sözleşme için gerekli teknik dokümanların oluşturulması'na yönelik olarak tarafların yapacağı görüşme ve çalışmalara zemin yaratılması amacı ile anlaşma imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980637
BIST
13:381.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 23,85
|Açılış
|: 1.864
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|Önceki Kapanış
|: 1.857
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1.883
En Düşük
1.864
13:3813,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 13,4100
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|Önceki Kapanış
|: 13,3500
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13,5311
En Düşük
13,1456
13:3815,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
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|Açılış
|: 15,1800
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|Önceki Kapanış
|: 15,1200
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15,3540
En Düşük
14,9048
13:38766,17
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|: 0,64%
|| 4,84
|Açılış
|: 766,17
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|Önceki Kapanış
|: 761,33
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773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MIATK
|37,18
|3.010.018
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|156.852.835
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|63.970.709
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|RODRG
|14,24
|986.814
|% -4,94
|
|NUGYO
|8,97
|35.531.568
|% -4,57
|
|KRDMD
|9,19
|1.206.763.023
|% 2,57
|
|THYAO
|18,39
|1.160.410.836
|% -0,11
|
|GARAN
|11,69
|858.550.166
|% 0,43
|
|SISE
|13,25
|777.205.479
|% 2,16
|
|EREGL
|23,62
|755.605.591
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,37
|583.764.369
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,33
|594.105.101
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,19
|203.672.693
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,19
|1.206.763.023
|% 2,57
|
|TSKB
|1,51
|178.698.283
|% 1,34
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4204
|13,4254
|% 0,89
|
|Euro
|15,2103
|15,2456
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,8253
|17,9147
|% 1,25
|
|Frank
|14,5296
|14,6171
|% 0,90
|
|Riyal
|3,5671
|3,5850
|% 0,86
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-3,56
|
|Altın Gr.
|766
|766
|4,84
|
|Cumhuriyet
|5.068
|5.145
|1,00
|
|Tam
|5.042
|5.170
|-13,14
|
|Yarım
|2.437
|2.501
|-6,36
|
|Çeyrek
|1.222
|1.251
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|1,45
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