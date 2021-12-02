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***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

02.12.2021 12:00
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz ile Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Aselsan için AC Şarj Cihazları Üretimi konusundaki Çerçeve Sözleşme için gerekli teknik dokümanların oluşturulması'na yönelik olarak tarafların yapacağı görüşme ve çalışmalara zemin yaratılması amacı ile anlaşma imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980637


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Tam 5.042 5.170 -13,14  
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Çeyrek 1.222 1.251 -3,18  
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Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,14  
B. Petrol 70,32 70,32 1,45  
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