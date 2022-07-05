***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.07.2022 12:38
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
S.A.R.L. E.Z.O.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki yapacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile 6 Avenue Des Grands Champs Le Thillay Fransa adresinde yerleşik S.A.R.L. E.Z.O. firması arasında Gersan'ın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve İstasyonları" ürünlerinin satılması ile teknik servis hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak Fransa bölgesi için 05.07.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile yürürlükte olmak üzere "Münhasır Bayilik Sözleşmesi" imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041487
BIST
14:012.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,35
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
14:0116,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1638
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9917
En Düşük
16,7799
14:0117,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0361
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
14:01983,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,56
|Açılış
|: 983,34
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler14:01
|OYAYO
|10,39
|10.807.468
|% 9,25
|
|GZNMI
|45,64
|19.808.580
|% 8,46
|
|CANTE
|43,20
|31.779.608
|% 8,00
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|IMASM
|55,65
|16.643.869
|% 6,20
|
|ULUSE
|207,00
|11.926.218
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,06
|2.241.616.517
|% -1,30
|
|HEKTS
|30,50
|941.757.470
|% 5,90
|
|EREGL
|26,02
|848.779.189
|% 0,23
|
|SISE
|21,24
|800.706.982
|% 0,19
|
|SASA
|40,46
|797.454.415
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,86
|778.121.122
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,29
|531.809.378
|% 0,23
|
|ODAS
|2,79
|291.829.671
|% 2,20
|
|TSKB
|1,99
|115.825.472
|% 0,51
|
|ISCTR
|4,50
|216.465.817
|% 2,27
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9807
|16,9900
|% 0,97
|
|Euro
|17,4835
|17,5007
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,3676
|20,4697
|% 0,41
|
|Frank
|17,5215
|17,6270
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5091
|4,5317
|% 0,96
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,90
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.573
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,62
|
Seans Raporu
14:01
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14:16DOCO
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 1, 311.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 461 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.24 ) 2, 601
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14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HEKTS, EREGL
-
14:15XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 15, 773.00 milyon TL de