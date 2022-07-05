***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıS.A.R.L. E.Z.O.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih05/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etki yapacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile 6 Avenue Des Grands Champs Le Thillay Fransa adresinde yerleşik S.A.R.L. E.Z.O. firması arasında Gersan'ın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve İstasyonları" ürünlerinin satılması ile teknik servis hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak Fransa bölgesi için 05.07.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile yürürlükte olmak üzere "Münhasır Bayilik Sözleşmesi" imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041487BIST