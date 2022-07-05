Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

05.07.2022 12:38
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
S.A.R.L. E.Z.O.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
05/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etki yapacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile 6 Avenue Des Grands Champs Le Thillay Fransa adresinde yerleşik S.A.R.L.  E.Z.O. firması arasında Gersan'ın üretimini ve ticaretini yaptığı "Elektrikli Araç Şarj Cihazları ve İstasyonları" ürünlerinin satılması ile teknik servis hizmetlerinin verilmesine yönelik olarak Fransa bölgesi için 05.07.2022 tarihinde geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile yürürlükte olmak üzere "Münhasır Bayilik Sözleşmesi" imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041487


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:012.398
Değişim :  -0,35% |  -8,35
Açılış :  2.418  
Önceki Kapanış :  2.406  
En Yüksek
2.426 En Düşük
2.389
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 10,39 10.807.468 % 9,25  
GZNMI 45,64 19.808.580 % 8,46  
CANTE 43,20 31.779.608 % 8,00  
UFUK 65,40 861.459 % 7,30  
IMASM 55,65 16.643.869 % 6,20  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Dolar 16,9807 16,9900 % 0,97  
Euro 17,4835 17,5007 % -0,21  
Sterlin 20,3676 20,4697 % 0,41  
Frank 17,5215 17,6270 % 0,59  
Riyal 4,5091 4,5317 % 0,96  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 -5,90  
Altın Gr. 984 984 5,97  
Cumhuriyet 6.571 6.670 31,00  
Tam 6.573 6.651 25,00  
Yarım 3.217 3.252 12,00  
Çeyrek 1.612 1.626 7,00  
Gümüş.Ons 19,84 19,87 -0,12  
Gümüş Gr. 10,83 10,84 0,03  
B. Petrol 112 112 -1,62  
Seans Raporu 14:01
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru