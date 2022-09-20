***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.09.2022 13:57
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Avos Grup İnşaat Taahhüt Tu
15:243.246
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 46,27
|Açılış
|: 3.200
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
15:2418,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
15:2418,2719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0587
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2512
15:24981,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,12
|Açılış
|: 981,03
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler15:22
|HKTM
|37,44
|68.473.784
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,60
|489.211.050
|% 9,76
|
|HDFGS
|2,74
|67.963.625
|% 9,60
|
|YATAS
|18,53
|140.692.312
|% 9,00
|
|RAYSG
|15,98
|5.711.005
|% 8,71
|
|TSKB
|3,97
|15.200.110
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.964.064
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.281.119
|% -9,90
|
|EMNIS
|45,20
|436.739
|% -9,60
|
|VAKBN
|8,54
|5.821.045.148
|% -8,76
|
|ISCTR
|8,27
|3.566.352.488
|% 4,82
|
|THYAO
|71,35
|3.435.343.751
|% 3,78
|
|GARAN
|20,00
|3.411.007.049
|% 1,99
|
|HALKB
|8,38
|3.238.926.584
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,54
|5.821.045.148
|% -8,76
|
|EKGYO
|3,94
|1.773.992.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,27
|3.566.352.488
|% 4,82
|
|HALKB
|8,38
|3.238.926.584
|% -6,37
|
|YKBNK
|7,14
|2.554.842.855
|% 5,93
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3028
|18,3155
|% 0,12
|
|Euro
|18,2625
|18,2802
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,8701
|20,9748
|% 0,24
|
|Frank
|18,8891
|19,0029
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8555
|4,8798
|% 0,26
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,66
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|-10,00
|
|Tam
|6.667
|6.753
|-36,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,65
|92,65
|0,65
|