***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.03.2024 15:34
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Ankara Teknokent'te yerleşik bir yazılım firması arasında, G-Charge Elektrikli Araç Şarj Kart yazılımlarının yapılması konusunda ortak çalışmaya başlamış olup, bu kapsamda sözleşme imzalanmış ve hazırlanan proje Ar-Ge Projesi olarak Teknokent tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu proje ile araç şarj kartlarının yazılımları Türkiye de yapılarak millileştirme sağlanacak olup şirket faaliyetlerine olumlu katkısı olacaktır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259175
BIST