***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu olarak yansıyacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile Ankara Teknokent'te yerleşik bir yazılım firması arasında, G-Charge Elektrikli Araç Şarj Kart yazılımlarının yapılması konusunda ortak çalışmaya başlamış olup, bu kapsamda sözleşme imzalanmış ve hazırlanan proje Ar-Ge Projesi olarak Teknokent tarafından kabul edilmiştir. Söz konusu proje ile araç şarj kartlarının yazılımları Türkiye de yapılarak millileştirme sağlanacak olup şirket faaliyetlerine olumlu katkısı olacaktır. Kamuoyuna Saygılarımızla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259175BIST