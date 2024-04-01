Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.04.2024 17:32
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ACM MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ SAN. TİC .LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz ile ACM MÜHENDİSLİK firması arasında, firmanın İZMİT MİLLET BAHÇESİ ŞANTİYESİ işi için kullanılmak üzere Kablo Kanalı, Topraklama vb. ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık olarak 12.400.000,00 TL (OnİkiMilyonDörtYüzBinTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır.  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265151


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0665 32,1837 % -0,66  
Euro 34,4425 34,6695 % -1,05  
Sterlin 40,3645 40,5669 % -2,66  
Frank 35,5600 35,7383 % -2,36  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,98 25,00 % 0,66  
Platin 902,02 903,28 % 0,66  
Paladyum 997,32 999,58 % 0,66  
Brent Pet. 87,82 87,82 % 0,66  
Altın Ons 2.238,62 2.238,84 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru