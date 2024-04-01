***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.04.2024 17:32
***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ACM MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ SAN. TİC .LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/04/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Yoktur.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz ile ACM MÜHENDİSLİK firması arasında, firmanın İZMİT MİLLET BAHÇESİ ŞANTİYESİ işi için kullanılmak üzere Kablo Kanalı, Topraklama vb. ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık olarak 12.400.000,00 TL (OnİkiMilyonDörtYüzBinTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265151
BIST