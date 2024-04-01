***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıACM MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ SAN. TİC .LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/04/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYoktur.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz ile ACM MÜHENDİSLİK firması arasında, firmanın İZMİT MİLLET BAHÇESİ ŞANTİYESİ işi için kullanılmak üzere Kablo Kanalı, Topraklama vb. ihtiyaçlarının şirketimiz tarafından tedarik edilmesine yönelik yaklaşık olarak 12.400.000,00 TL (OnİkiMilyonDörtYüzBinTürkLirası) bedelli anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265151BIST