***GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2024 17:40
***GEREL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEREL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yüksel Kardeş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253917
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1247
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4333
En Düşük
31,1768
18:0534,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1463
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,1094
En Düşük
33,7387
18:052.093,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 40,36
|Açılış
|: 2.093,22
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.094,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.339.077
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.039.735
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.580.098
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.936.249
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.515.341.966
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.410.934.123
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.560.369
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.009.651.721
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.463.436
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3435
|31,3582
|% 0,40
|
|Euro
|33,9830
|34,0130
|% 0,43
|
|Sterlin
|39,5315
|39,7298
|% 0,56
|
|Frank
|35,3066
|35,5193
|% 0,36
|
|Riyal
|8,3389
|8,3807
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|884,00
|886,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,71
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,98
|83,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,85
|2.077,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606