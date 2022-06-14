***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2022 14:49
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037186
BIST
16:032.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,69
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
16:0317,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
16:0318,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0911
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
16:031.011,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.011,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler16:00
|IDEAS
|19,69
|15.602.604
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.403.353
|% 10,00
|
|PENTA
|473,60
|55.871.255
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|92.402.558
|% 9,97
|
|RTALB
|14,79
|73.880.296
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,94
|5.318.557
|% -9,85
|
|KAPLM
|53,35
|2.099.071
|% -5,32
|
|MOBTL
|1,78
|246.827.716
|% -4,81
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|ISGYO
|13,66
|157.266.395
|% -4,41
|
|THYAO
|47,18
|3.188.578.534
|% 0,38
|
|EREGL
|30,78
|1.535.220.780
|% -1,16
|
|SISE
|22,12
|1.395.170.229
|% -0,18
|
|SASA
|43,08
|1.257.751.694
|% 1,08
|
|KRDMD
|13,10
|873.871.383
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,58
|402.816.957
|% -0,39
|
|MOBTL
|1,78
|246.827.716
|% -4,81
|
|YKBNK
|4,65
|552.718.727
|% -1,69
|
|ODAS
|2,86
|301.768.481
|% 1,42
|
|TSKB
|2,32
|225.641.103
|% -2,11
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2778
|17,2805
|% 0,11
|
|Euro
|18,0685
|18,1010
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,7997
|20,9040
|% -0,33
|
|Frank
|17,3043
|17,4085
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5918
|4,6149
|% 0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.827
|-23,00
|
|Tam
|6.714
|6.815
|-3,00
|
|Yarım
|3.296
|3.333
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,11
|
|B. Petrol
|124
|124
|1,60
|
Seans Raporu
16:00
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