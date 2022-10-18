***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 11:03
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072631
BIST
13:583.887
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 39,74
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:5818,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:5818,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0175
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:58986,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 986,77
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:58
|CRFSA
|46,88
|77.803.887
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.122.455
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|110.544.775
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.632.326
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.117.565
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,34
|10.212.417
|% -8,48
|
|OYYAT
|33,38
|105.432.774
|% -7,02
|
|SAYAS
|24,08
|83.475.672
|% -6,23
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,25
|12.891.529
|% -5,23
|
|THYAO
|98,15
|4.271.289.722
|% -0,30
|
|YKBNK
|9,98
|3.088.510.477
|% 2,78
|
|AKBNK
|15,32
|2.796.535.654
|% 3,16
|
|ASELS
|33,54
|2.746.054.230
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,46
|2.548.667.009
|% -0,67
|
|EKGYO
|4,46
|2.548.667.009
|% -0,67
|
|YKBNK
|9,98
|3.088.510.477
|% 2,78
|
|TSKB
|2,71
|734.451.586
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,88
|445.334.029
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,61
|2.142.204.023
|% 2,34
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5879
|% 0,04
|
|Euro
|18,2686
|18,2745
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,8632
|20,9679
|% -0,93
|
|Frank
|18,5591
|18,6709
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,05
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,43
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.655
|6.756
|-25,00
|
|Tam
|6.677
|6.746
|17,00
|
|Yarım
|3.253
|3.300
|11,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,00
|
|B. Petrol
|91,51
|91,51
|-0,11
|