***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:00
***GESAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GESAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GESAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074237
BIST
12:053.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 15,25
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0518,6110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0518,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1313
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:051.001,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.001,48
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:03
|GOLTS
|107,20
|53.417.773
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.964.998
|% 9,94
|
|CRFSA
|60,95
|93.314.956
|% 9,92
|
|TUREX
|15,95
|24.226.355
|% 9,17
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|AGYO
|7,53
|34.224.821
|% -9,93
|
|UFUK
|63,25
|2.084.484
|% -6,50
|
|ALKA
|36,96
|146.163.553
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,15
|45.197.640
|% -6,21
|
|BEYAZ
|15,29
|33.746.338
|% -4,44
|
|THYAO
|100,70
|2.266.141.532
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|SISE
|33,72
|939.623.414
|% -0,30
|
|SASA
|105,30
|897.700.109
|% 0,29
|
|TUPRS
|371,80
|815.220.899
|% -0,72
|
|TSKB
|3,19
|617.879.219
|% 0,31
|
|SKBNK
|2,14
|406.656.961
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|546.248.061
|% 0,88
|
|ISGYO
|8,96
|806.116.569
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,80
|1.259.951.382
|% 1,80
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6118
|% 0,05
|
|Euro
|18,6719
|18,6812
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,5463
|21,6544
|% 1,26
|
|Frank
|18,7982
|18,9115
|% 0,90
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% -0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|21,31
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|11,85
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.721
|6.800
|42,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|23,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,75
|19,78
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,21
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|-0,14
|