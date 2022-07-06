***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 07.06.2022Genel Kurul Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,6 - Yönet