***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2022 18:29
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.06.2022
Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KAZAN
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönet
10:022.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,07
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.413
En Düşük
2.408
10:0217,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:0217,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1046
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
10:02968,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,83
|Açılış
|: 968,53
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|UFUK
|69,00
|1.219.501
|% 9,61
|
|SMRTG
|26,72
|84.791.515
|% 7,05
|
|BOSSA
|60,30
|6.572.701
|% 6,44
|
|ERCB
|33,70
|182.890
|% 6,04
|
|DOKTA
|29,58
|19.641
|% -1,00
|
|GEREL
|4,45
|79.495
|% -0,89
|
|RODRG
|20,40
|828.658
|% -0,87
|
|EMKEL
|2,54
|193.759
|% -0,78
|
|ENKAI
|17,66
|197.704
|% -0,51
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|SASA
|40,30
|867.179.717
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|PETKM
|8,34
|446.297.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|68.090.922
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,44
|254.653.027
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2627
|17,2826
|% 0,39
|
|Euro
|17,6301
|17,6603
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5794
|20,6826
|% 0,57
|
|Frank
|17,7345
|17,8413
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5855
|4,6085
|% 0,29
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,44
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,21
|