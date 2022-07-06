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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2022 18:29
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.06.2022
Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe KAZAN
Adres Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 06980

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması,
5 - 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönet
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BOSSA 60,30 6.572.701 % 6,44  
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Euro 17,6301 17,6603 % 0,64  
Sterlin 20,5794 20,6826 % 0,57  
Frank 17,7345 17,8413 % 0,42  
Riyal 4,5855 4,6085 % 0,29  
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10:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.744 5,44  
Altın Gr. 968 969 5,80  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.510 6.628 20,00  
Yarım 3.186 3.241 10,00  
Çeyrek 1.596 1.620 5,00  
Gümüş.Ons 19,31 19,34 0,12  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,12  
B. Petrol 100 100 -0,21  
Seans Raporu 10:00
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