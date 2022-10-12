***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.10.2022 09:31
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
GAZİANTEP GES PROJESİ
İhaleyi Açan Taraf
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin 1024
BIST
13:273.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -11,26
|Açılış
|: 3.577
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|Önceki Kapanış
|: 3.572
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3.591
En Düşük
3.545
13:2718,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
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18,6134
En Düşük
18,5241
13:2718,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 18,1200
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|Önceki Kapanış
|: 18,0800
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18,1064
En Düşük
17,9891
13:27997,98
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|| 2,03
|Açılış
|: 997,98
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|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:25
|USAK
|3,74
|73.232.930
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.110.293
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|894.018.171
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.972.377
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.974.503
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,04
|27.943.521
|% -5,96
|
|KTSKR
|37,80
|275.020.202
|% -5,26
|
|RTALB
|8,69
|59.819.771
|% -4,61
|
|THYAO
|85,50
|3.419.191.642
|% 1,18
|
|ASELS
|32,52
|1.602.239.569
|% 0,81
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|SASA
|82,75
|1.271.287.250
|% -2,76
|
|EKGYO
|4,26
|783.912.251
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,36
|1.337.694.452
|% 0,84
|
|YKBNK
|8,31
|1.277.070.690
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,01
|394.588.381
|% -2,20
|
|AKBNK
|12,99
|1.035.403.241
|% -0,54
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5862
|18,5920
|% 0,04
|
|Euro
|18,0619
|18,0709
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,5021
|20,6049
|% 0,83
|
|Frank
|18,5934
|18,7054
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% 0,02
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,28
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,40
|
|Cumhuriyet
|6.698
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.728
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|