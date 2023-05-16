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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

16.05.2023 17:28
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İş şirketimiz uhdesinde kalmıştır.
İhale Bedeli
41.300.000, -TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

04/05/2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde şirketimizin, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından 04/05/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ‘'HAB OSB 2. KISIM ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olduğu bildirilmişti.
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiştir
İşin baz bedeli 41.300.000, -TL'dir. (Kırkbirmilyonüçyüzbin, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151718


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POLTK 2.443,10 6.672.144 % 10,00  
EGPRO 73,70 72.998.126 % 10,00  
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