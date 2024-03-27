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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

27.03.2024 09:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
107.318.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   Şirketimiz, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘'İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli KDV hariç 107.318.000, -TL'dir. (Yüz yedi milyon üç yüz on sekiz bin Türk lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262986


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ERSU 45,56 69.339.591 % 10,00  
ODINE 48,28 26.331.140 % 9,98  
KBORU 119,00 403.410.856 % 9,98  
QNBFB 297,50 2.591.225 % 9,98  
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Gümüş ONS 24,40 24,43 % 0,66  
Platin 898,28 898,91 % 0,66  
Paladyum 981,17 984,71 % 0,66  
Brent Pet. 85,00 85,00 % 0,66  
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