***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.03.2024 09:41
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
İhalede 1. olunmuştur.
İhale Bedeli
107.318.000
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘'İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli KDV hariç 107.318.000, -TL'dir. (Yüz yedi milyon üç yüz on sekiz bin Türk lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262986
BIST