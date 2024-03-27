***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santraliİhaleyi Açan TarafAnkara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhalede 1. olunmuştur.İhale Bedeli107.318.000İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘'İvedik Pompa İstasyonu Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli KDV hariç 107.318.000, -TL'dir. (Yüz yedi milyon üç yüz on sekiz bin Türk lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262986BIST