***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2022 11:45
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047513
BIST
16:092.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 32,72
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
16:0917,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1188
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
16:0918,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1658
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
16:09989,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,15
|Açılış
|: 989,14
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MIPAZ
|7,28
|33.238.154
|% 9,97
|
|ANGEN
|34,92
|191.762.334
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.535.191
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.547.199
|% 9,95
|
|DOBUR
|52,50
|13.899.342
|% 9,92
|
|HEDEF
|7,83
|83.125.206
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|LKMNH
|20,16
|13.336.241
|% -4,55
|
|THYAO
|49,96
|2.825.130.238
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,17
|1.446.428.447
|% 0,32
|
|SISE
|21,24
|1.370.155.818
|% 1,43
|
|EREGL
|28,54
|743.284.786
|% 1,42
|
|AKBNK
|8,86
|717.230.650
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,17
|1.446.428.447
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,48
|272.150.730
|% 8,82
|
|ODAS
|3,77
|514.954.966
|% 3,86
|
|YKBNK
|4,80
|644.368.433
|% 2,78
|
|TSKB
|2,42
|313.176.355
|% 3,42
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8363
|17,8460
|% 0,67
|
|Euro
|18,2744
|18,2890
|% 0,91
|
|Sterlin
|21,4756
|21,5833
|% 1,19
|
|Frank
|18,4422
|18,5533
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7332
|4,7569
|% 0,62
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,92
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|22,00
|
|Tam
|6.660
|6.717
|-45,00
|
|Yarım
|3.245
|3.284
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.641
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|1,06
|