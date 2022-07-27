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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 15:05
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz %70 bağlı ortakl Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048073


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PRKAB 26,40 196.677.708 % 10,00  
CMENT 34,10 1.724.760 % 10,00  
AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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Sterlin 21,7381 21,8471 % 0,31  
Frank 18,6026 18,7146 % 0,23  
Riyal 4,7516 4,7754 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.739 5,36  
Altın Gr. 1.001 1.001 3,67  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.716 6.803 12,00  
Yarım 3.272 3.326 6,00  
Çeyrek 1.641 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,30 0,20  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,12  
B. Petrol 103 103 1,23  
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