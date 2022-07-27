***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Tüenel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %70 bağlı ortakl Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048073BIST