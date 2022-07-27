***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 15:05
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz %70 bağlı ortakl Genel Müdürlüğü tarafından 27/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/599309 ihale kayıt numaralı ‘'27-07-2022 TARİHLİ İTM-410 REFERANSLI 154 KV KALKAN TM-ANTALYA YAPIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olunmuştur. İhale baz bedeli 76.720.735, -TL'dir. (Yetmişaltımilyonyediyüzyirmibinyediyüzotuzbeş, Türk Lirası)
İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048073
BIST
18:052.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.554
En Düşük
2.532
18:0517,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9194
En Düşük
17,8370
18:0518,4011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1268
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,4033
En Düşük
18,2082
18:051.000,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.000,84
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.001,54
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|26,40
|196.677.708
|% 10,00
|
|CMENT
|34,10
|1.724.760
|% 10,00
|
|AYES
|22,66
|1.348.388
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.809.131
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.608.091
|% 9,99
|
|PEGYO
|2,30
|68.323.067
|% -9,80
|
|UFUK
|79,00
|4.793.688
|% -4,82
|
|MTRKS
|62,15
|8.036.005
|% -4,68
|
|KRTEK
|19,04
|12.066.685
|% -4,27
|
|DESPC
|11,19
|10.604.946
|% -4,20
|
|THYAO
|49,70
|3.761.299.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|SISE
|21,14
|1.119.122.756
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|EREGL
|27,22
|898.830.912
|% -1,31
|
|EKGYO
|3,22
|1.054.941.459
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,62
|495.348.061
|% 5,19
|
|YKBNK
|4,81
|1.407.103.954
|% 1,26
|
|TSKB
|2,62
|535.642.995
|% 4,80
|
|ADESE
|0,83
|131.755.763
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9014
|17,9088
|% 0,17
|
|Euro
|18,3572
|18,4011
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,7381
|21,8471
|% 0,31
|
|Frank
|18,6026
|18,7146
|% 0,23
|
|Riyal
|4,7516
|4,7754
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|3,67
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|7,00
|
|Tam
|6.716
|6.803
|12,00
|
|Yarım
|3.272
|3.326
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,12
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TKNSA
Yüzde 4.21 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 061, 820 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 25, 040.00 milyon TL de
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17:56KLRHO
Yüzde 5.28 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 374 adet işlem
-
17:55TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 130, 389 adet işlem
-
17:54TEZOL
Yüzde 4.35 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 126, 168 adet işlem