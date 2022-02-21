***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/02/2022Karar Sayısı2022/02Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar, kar veya zarar ve kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu, özkaynak değişim tablosu ile Şirketimiz Yönetimi tarafından hazırlanan ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda-Tarafımızca incelendiğini,-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklamaya ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,-Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkili olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya kaldığı önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,Savaş Atanur KAZAZBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi BaşkanıMete Muzaffer BIÇAKLIOĞLUBağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi ÜyesiMuhittin Behiç HARMANLIYönetim Kurulu BaşkanıAli Gökhan ÖZTÜRKYönetim Kurulu Başkan VekiliMesut BAZYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003232BIST