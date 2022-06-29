***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.06.2022 18:15
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
REFORM ALTYAPI BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, REFORM ALTYAPI BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. ile ‘'Dijital Fider Koruma Rölesi Alımı İşi'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 589.995, -Euro'dur. (Beşyüzseksendokuzbindokuzyüzdoksanbeş, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile sözleşme bedeli 10.277.717, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040149
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1255
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5206
En Düşük
17,2330
18:05971,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,88
|Açılış
|: 971,12
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6945
|16,7055
|% 0,40
|
|Euro
|17,4861
|17,5132
|% 0,72
|
|Sterlin
|20,2347
|20,3362
|% 0,59
|
|Frank
|17,4154
|17,5203
|% 0,31
|
|Riyal
|4,4372
|4,4594
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,72
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.463
|6.577
|-64,00
|
|Yarım
|3.163
|3.216
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,85
|