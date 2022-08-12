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***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.08.2022 11:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
YEDİGÖL HİDROELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar

   Şirketimiz, BORUSAN EnBW Enerji Ortaklığı'nın iştiraklerinden YEDİGÖL HİDROELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. ile ‘'AKSU SANTRAL BÖLGESİ YAN KURU DERE TAŞKIN ÖNLEME VE ŞALT SAHASI İYİLEŞTİRME İŞLERİ İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 11.754.425, -TL'dir. (Onbirmilyonyediyüzellidörtbindörtyüzyirmibeş, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054963


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Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.919 6.969 -23,00  
Yarım 3.372 3.407 -11,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,31 20,34 0,01  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,01  
B. Petrol 100 100 0,54  
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