***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.08.2022 11:37
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
YEDİGÖL HİDROELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu Etki
Açıklamalar
Şirketimiz, BORUSAN EnBW Enerji Ortaklığı'nın iştiraklerinden YEDİGÖL HİDROELEKTRİK ÜRETİM VE TİC. A.Ş. ile ‘'AKSU SANTRAL BÖLGESİ YAN KURU DERE TAŞKIN ÖNLEME VE ŞALT SAHASI İYİLEŞTİRME İŞLERİ İŞİ'' için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 11.754.425, -TL'dir. (Onbirmilyonyediyüzellidörtbindörtyüzyirmibeş, Türk Lirası)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054963
BIST
12:442.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,22
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.879
En Düşük
2.858
12:4417,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 17,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
12:4418,5057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0269
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4820
12:441.032,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.032,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler12:44
|TRCAS
|10,57
|76.602.138
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|50.951.949
|% 9,96
|
|KIMMR
|4,66
|75.643.912
|% 9,91
|
|ARDYZ
|7,23
|21.418.448
|% 9,88
|
|MERKO
|4,38
|106.473.035
|% 9,77
|
|PAMEL
|169,20
|12.054.827
|% -9,62
|
|KZBGY
|28,92
|23.817.926
|% -7,90
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|BLCYT
|12,05
|41.244.372
|% -6,59
|
|AKENR
|2,05
|73.159.835
|% -6,39
|
|THYAO
|62,70
|3.550.361.495
|% 2,12
|
|YKBNK
|5,68
|924.974.356
|% 1,07
|
|SAHOL
|23,78
|872.523.367
|% -1,49
|
|GARAN
|18,13
|806.939.013
|% 0,33
|
|AKBNK
|10,24
|804.568.285
|% 1,69
|
|YKBNK
|5,68
|924.974.356
|% 1,07
|
|ODAS
|4,02
|640.904.197
|% 2,29
|
|VAKBN
|4,63
|610.264.216
|% 4,99
|
|DOHOL
|4,44
|491.622.582
|% -0,67
|
|EKGYO
|3,63
|350.990.937
|% -0,55
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9636
|% 0,14
|
|Euro
|18,4957
|18,5057
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,7452
|21,8542
|% -0,41
|
|Frank
|18,9918
|19,1062
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7676
|4,7916
|% 0,08
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|-33,00
|
|Tam
|6.919
|6.969
|-23,00
|
|Yarım
|3.372
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,54
|