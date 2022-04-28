***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2022 12:35
***GESAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GESAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oğuzhan Oğuz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024717
BIST
13:202.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,29
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
13:2014,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0061
|Açılış
|: 14,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
13:2015,6160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0105
|Açılış
|: 15,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
13:20898,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 898,60
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,63
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler13:20
|BOSSA
|44,00
|23.123.137
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.610.280
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.097.805
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.147.328
|% 9,97
|
|GEDIK
|9,38
|24.235.032
|% 9,96
|
|KZBGY
|62,30
|19.948.461
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|947.979
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,93
|30.510.407
|% -7,47
|
|SERVE
|23,30
|573.320
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,24
|359.804.327
|% -4,62
|
|THYAO
|41,04
|2.947.954.132
|% 1,33
|
|GARAN
|15,04
|1.560.909.273
|% 0,47
|
|SISE
|18,07
|808.093.336
|% 1,40
|
|AKBNK
|9,19
|794.852.917
|% 0,44
|
|EREGL
|34,00
|721.100.196
|% -0,99
|
|ALBRK
|1,24
|359.804.327
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,73
|492.491.809
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,20
|204.376.628
|% 9,09
|
|YKBNK
|5,04
|681.913.539
|% 1,82
|
|GARAN
|15,04
|1.560.909.273
|% 0,47
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8093
|14,8145
|% 0,04
|
|Euro
|15,5974
|15,6160
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,4505
|18,5430
|% -0,38
|
|Frank
|15,1730
|15,2644
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9350
|3,9547
|% -0,02
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|1,69
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,64
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.961
|6.109
|-17,62
|
|Yarım
|2.881
|2.955
|-8,53
|
|Çeyrek
|1.445
|1.478
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,16
|