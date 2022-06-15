***GFR* *GCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.06.2022 12:33
***GFR******GCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GCB, GFR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 15/06/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Garanti Portföy NSO Serbest (Döviz) Ozel Fon
GCB
Garanti Portföy Doremusic Serbest Özel Fon
GFR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037405
BIST
13:472.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,84
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
13:4717,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0215
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:4718,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1227
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:471.014,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TETMT
|243,40
|9.013.876
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.358.157
|% 9,93
|
|RTALB
|16,11
|98.154.599
|% 8,92
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|YGGYO
|20,08
|3.093.879
|% 8,42
|
|TSGYO
|4,45
|3.526.082
|% -9,92
|
|FONET
|14,99
|198.901.407
|% -5,01
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|INVEO
|34,16
|21.326.746
|% -2,84
|
|MERCN
|15,00
|17.708.834
|% -2,79
|
|KOZAL
|184,80
|229.689.637
|% 0,22
|
|FONET
|14,99
|198.901.407
|% -5,01
|
|BERA
|12,90
|185.285.253
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,60
|135.047.415
|% 0,78
|
|PGSUS
|163,30
|127.544.491
|% -2,10
|
|CEMAS
|1,43
|75.330.689
|% 3,62
|
|EKGYO
|2,60
|135.047.415
|% 0,78
|
|ODAS
|2,85
|78.959.313
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,74
|42.711.226
|% -1,14
|
|SEGYO
|1,15
|23.709.573
|% -0,86
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2807
|17,2861
|% 0,12
|
|Euro
|18,1192
|18,1318
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,8428
|20,9474
|% 0,90
|
|Frank
|17,2472
|17,3511
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5933
|4,6163
|% 0,09
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,05
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|9,95
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.306
|3.342
|22,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,19
|