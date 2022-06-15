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***GFR* *GCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

15.06.2022 12:33
***GFR* *GCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***GFR******GCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GCB, GFR]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

              
Garanti  Portföy  Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodları yer alan fonların tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 15/06/2022 tarihinden itibaren söz konusu fon kodları iptal edilecektir.
 
 
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Garanti Portföy NSO Serbest (Döviz) Ozel  Fon
    GCB

    Garanti Portföy Doremusic Serbest Özel  Fon    
    GFR

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037405


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TETMT 243,40 9.013.876 % 9,99  
UFUK 67,00 1.358.157 % 9,93  
RTALB 16,11 98.154.599 % 8,92  
BALAT 10,00 642.922 % 8,81  
YGGYO 20,08 3.093.879 % 8,42  
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Sterlin 20,8428 20,9474 % 0,90  
Frank 17,2472 17,3511 % 0,42  
Riyal 4,5933 4,6163 % 0,09  
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Altın Ons 1.826 1.827 18,05  
Altın Gr. 1.014 1.014 9,95  
Cumhuriyet 6.751 6.853 37,00  
Tam 6.733 6.832 44,00  
Yarım 3.306 3.342 22,00  
Çeyrek 1.656 1.670 10,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,48 0,41  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 0,24  
B. Petrol 120 120 -1,19  
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