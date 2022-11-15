***GGBVK* *GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.11.2022 15:25
***GGBVK******GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 90 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080098
BIST
16:474.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 79,32
|Açılış
|: 4.632
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|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
16:4718,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,7200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6485
En Düşük
18,5529
16:4719,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 19,5100
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|Önceki Kapanış
|: 19,2300
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En Düşük
19,1707
16:471.064,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 1.064,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
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1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KONKA
|58,30
|294.110.690
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.192.298
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.070.664.776
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|SASA
|169,70
|2.533.037.278
|% 9,98
|
|MNDRS
|9,91
|182.512.922
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|981.369.258
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,94
|166.334.499
|% -7,51
|
|THYAO
|109,70
|8.240.279.883
|% 0,00
|
|EREGL
|38,04
|7.107.869.956
|% 1,87
|
|ODAS
|12,32
|5.304.146.189
|% 3,62
|
|ASELS
|41,78
|4.945.998.395
|% 0,19
|
|PETKM
|15,10
|4.385.178.474
|% -1,05
|
|ODAS
|12,32
|5.304.146.189
|% 3,62
|
|ISCTR
|9,45
|3.715.166.289
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,31
|881.510.940
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,61
|2.085.540.786
|% -0,88
|
|YKBNK
|10,15
|3.618.751.414
|% 3,47
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6060
|18,6164
|% 0,07
|
|Euro
|19,4299
|19,4373
|% 1,13
|
|Sterlin
|22,2232
|22,3346
|% 1,92
|
|Frank
|19,7588
|19,8778
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9385
|4,9632
|% 0,08
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,02
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,79
|
|Cumhuriyet
|7.111
|7.218
|97,00
|
|Tam
|7.075
|7.195
|61,00
|
|Yarım
|3.436
|3.517
|29,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.758
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,23
|0,08
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-0,25
|
Seans Raporu
16:47
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17:02KMPUR
Yüzde 5.88 oranında artışla 145.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 231, 172 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 4, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 73 üstünde . İşlem hacmi 105, 808.00 milyon TL de
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17:01YAYLA
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 207, 116 adet işlem
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16:59TEZOL
Yüzde 7.76 oranında artışla 29.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 281, 914 adet işlem
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16:58YAYLA
Yüzde 9.42 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 192, 838 adet işlem