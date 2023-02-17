***GGBVK* *GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.02.2023 19:43
***GGBVK******GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 91 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114975
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
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|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
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18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,4100
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20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.116,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8667
|% 0,10
|
|Euro
|20,1509
|20,1640
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6108
|22,7242
|% 0,35
|
|Frank
|20,2897
|20,4119
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0174
|5,0426
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|5,45
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|4,14
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.600
|7.669
|13,00
|
|Yarım
|3.713
|3.753
|7,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,20
|0,12
|
|B. Petrol
|82,41
|82,41
|-2,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
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17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
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17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem