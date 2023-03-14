***GGBVK* *GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.03.2023 14:43
***GGBVK******GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 91 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124422
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,37
|Açılış
|: 1.163,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|ALCTL
|75,60
|121.340.133
|% -9,30
|
|BAKAB
|45,90
|14.297.865
|% -9,11
|
|DERIM
|8,94
|23.008.926
|% -7,74
|
|BAGFS
|29,90
|118.952.841
|% -7,03
|
|ALARK
|72,60
|618.470.451
|% -6,32
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|KRDMD
|20,38
|2.941.637.054
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9696
|18,9780
|% 0,06
|
|Euro
|20,3520
|20,3614
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0113
|23,1267
|% -0,10
|
|Frank
|20,6517
|20,7761
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,43
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.863
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,33
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|-0,70
|