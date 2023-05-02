***GGBVK* *GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.05.2023 16:21
***GGBVK******GGI*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 32 gün vadeli, 100 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144575
BIST
17:594.508
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|GRTRK
|25,74
|8.301.279
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.292.597
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.383.196
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|970.596.749
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
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|FLAP
|7,11
|172.783.135
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.431.321
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.595.394
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|4.084.098.249
|% -1,02
|
|EREGL
|32,20
|2.402.229.346
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.596.941
|% 9,96
|
|SISE
|36,58
|1.769.862.198
|% -0,76
|
|EKGYO
|5,77
|971.771.434
|% -3,99
|
|YKBNK
|9,35
|1.129.745.669
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.151.871
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.684.436.167
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|915.698.716
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4605
|19,4644
|% 0,13
|
|Euro
|21,4220
|21,4388
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1798
|24,3010
|% -0,22
|
|Frank
|21,6750
|21,8056
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1748
|5,2007
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.012
|2.013
|29,94
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|16,22
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.161
|9.483
|130,00
|
|Yarım
|4.445
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,76
|15,77
|0,13
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|B. Petrol
|76,03
|76,03
|-3,28
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