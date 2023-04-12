***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2023 11:15
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136702
BIST
14:325.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 46,77
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3219,3191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3221,1133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0861
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:321.248,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.248,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.583.354
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,20
|122.756.687
|% -5,67
|
|GESAN
|80,75
|1.041.170.931
|% -4,44
|
|AVHOL
|16,28
|45.190.536
|% -4,24
|
|YYAPI
|2,95
|110.173.385
|% -4,22
|
|THYAO
|135,20
|3.122.001.786
|% 1,65
|
|ASELS
|54,85
|1.687.724.851
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|EREGL
|36,36
|1.494.427.283
|% 0,44
|
|SISE
|44,64
|1.218.915.268
|% 1,36
|
|ZOREN
|5,52
|677.455.771
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,15
|856.517.866
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,24
|988.497.492
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,58
|205.044.921
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3103
|19,3191
|% 0,18
|
|Euro
|21,1030
|21,1133
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,8877
|24,0075
|% -0,08
|
|Frank
|21,3254
|21,4538
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1323
|5,1581
|% 0,07
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,68
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,61
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.571
|8.628
|11,00
|
|Yarım
|4.186
|4.222
|5,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.111
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,63
|0,07
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,00
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem
-
14:43HUBVC
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 567 adet işlem