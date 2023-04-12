***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 07.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136702BIST