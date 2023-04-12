***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/04/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.12.2022Tarih07/04/2023Saati11.00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 9. TTK'nin 399. maddesi uyarınca, 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395 ye 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi07/04/2023Açıklamalar07/04/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndaAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136703BIST