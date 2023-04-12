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***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

12.04.2023 11:16
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/04/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.12.2022
Tarih
07/04/2023
Saati
11.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria N127 B/17 Şişli/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 4. Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi. 5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 9. TTK'nin 399. maddesi uyarınca, 2023 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395 ye 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi, 11. Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan Kararlar ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/04/2023
Açıklamalar

07/04/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
  
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
  
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136703


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Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.576 8.632 15,00  
Yarım 4.189 4.224 7,00  
Çeyrek 2.094 2.112 4,00  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,10  
Gümüş Gr. 15,61 15,63 0,08  
B. Petrol 85,69 85,69 0,08  
Seans Raporu 14:32
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