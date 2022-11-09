***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:26
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/ fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 30.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz, 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı karar ile onaylanmıştır.
SPK Onaylı İhraç Bel
17:254.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,28
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:2518,6022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0796
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:2518,6625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:251.024,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.024,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ODAS
|9,79
|2.910.093.088
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|90.848.116
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.226.197
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.738.906
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.379.899
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.852.201
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|59.936.560
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.102.529
|% -9,84
|
|KERVT
|11,07
|409.682.349
|% -9,71
|
|THYAO
|112,10
|8.772.132.852
|% -0,80
|
|ASELS
|38,08
|7.029.036.835
|% 5,25
|
|EREGL
|34,56
|5.239.564.003
|% -3,30
|
|TCELL
|32,00
|4.241.374.479
|% 8,84
|
|TTKOM
|14,03
|3.961.597.123
|% 2,41
|
|EKGYO
|5,11
|2.990.962.747
|% -1,73
|
|SKBNK
|2,15
|650.047.597
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.910.093.088
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,03
|3.961.597.123
|% 2,41
|
|TSKB
|3,09
|858.522.391
|% -0,96
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5978
|18,6022
|% 0,43
|
|Euro
|18,6482
|18,6625
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,1460
|21,2520
|% -0,78
|
|Frank
|18,8333
|18,9467
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,34
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.835
|6.888
|0,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,07
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-1,02
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40TMPOL
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 974 adet işlem
-
17:39AZTEK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 21.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 612 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 57 artarak (% 0.01 ) 3, 856
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, MIATK, SMRTG, EDIP, BARMA, IDGYO, PSGYO, ODAS, ETILR, KERVN
-
17:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, KLRHO, ATSYH, KNFRT