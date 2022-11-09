***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/ fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 30.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz, 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı karar ile onaylanmıştır.SPK Onaylı İhraç Bel