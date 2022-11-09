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***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2022 14:26
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/ fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Golden Global  Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, tahsisli ve/ veya nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 30.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz, 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı karar ile onaylanmıştır.
SPK Onaylı İhraç Bel
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BARMA 84,15 90.848.116 % 10,00  
YEOTK 69,85 161.226.197 % 10,00  
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Altın Gr. 1.023 1.023 3,39  
Cumhuriyet 6.794 6.896 127,00  
Tam 6.835 6.888 0,00  
Yarım 3.331 3.367 -1,00  
Çeyrek 1.670 1.683 0,00  
Gümüş.Ons 21,29 21,32 -0,07  
Gümüş Gr. 12,79 12,80 0,07  
B. Petrol 94,34 94,34 -1,02  
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