***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2023 11:15
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERHAN ZAFER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 30.05.2022 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - HAZİNE DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.05.2022 Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.05.2022 İcrada Görevli Değil GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - OPERASYON YÖNETİCİSİ Evet Bağımsız Üye
YETER AK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.04.2023 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - MUHASEBE ve VERGİ BİRİMİ MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
ÜLKÜ ARSLANBAY YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.04.2023 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - SERMAYE PİYASALARI BİRİMİ YÖNETİCİSİ Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136701
BIST
14:335.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 44,55
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3319,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0387
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3321,1095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0823
|Açılış
|: 21,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:331.248,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.248,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KRGYO
|18,26
|14.553.342
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.076.034
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.719.097
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,74
|56.583.354
|% -8,04
|
|ONCSM
|113,20
|122.756.687
|% -5,67
|
|GESAN
|80,75
|1.041.170.931
|% -4,44
|
|AVHOL
|16,28
|45.190.536
|% -4,24
|
|YYAPI
|2,95
|110.173.385
|% -4,22
|
|THYAO
|135,20
|3.122.001.786
|% 1,65
|
|ASELS
|54,85
|1.687.724.851
|% 2,52
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|EREGL
|36,36
|1.494.427.283
|% 0,44
|
|SISE
|44,64
|1.218.915.268
|% 1,36
|
|ZOREN
|5,52
|677.455.771
|% 2,99
|
|EKGYO
|7,15
|856.517.866
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,24
|988.497.492
|% 0,74
|
|SKBNK
|2,58
|205.044.921
|% 0,78
|
|KOZAL
|22,50
|1.541.919.722
|% 0,81
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3103
|19,3191
|% 0,18
|
|Euro
|21,1030
|21,1133
|% 0,41
|
|Sterlin
|23,8920
|24,0118
|% -0,06
|
|Frank
|21,3327
|21,4612
|% 0,25
|
|Riyal
|5,1332
|5,1590
|% 0,09
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,60
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.567
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.110
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|-0,04
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 244 adet işlem
-
14:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 74 artarak (% 1.15 ) 5, 706
-
14:45XU100
Endeks 5, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 33, 134.00 milyon TL de
-
14:45HLGYO
Yüzde 4.34 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 892, 472 adet işlem
-
14:43HUBVC
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 414, 567 adet işlem