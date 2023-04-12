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***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2023 11:15
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERHAN ZAFER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 30.05.2022 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - HAZİNE DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA UYSAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.05.2022 Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.05.2022 İcrada Görevli Değil GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - OPERASYON YÖNETİCİSİ Evet Bağımsız Üye
YETER AK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.04.2023 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - MUHASEBE ve VERGİ BİRİMİ MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
ÜLKÜ ARSLANBAY YILDIRIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 07.04.2023 İcrada Görevli GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. - SERMAYE PİYASALARI BİRİMİ YÖNETİCİSİ Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136701


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Altın Gr. 1.248 1.248 4,60  
Cumhuriyet 8.522 8.651 36,00  
Tam 8.567 8.622 5,00  
Yarım 4.184 4.219 2,00  
Çeyrek 2.092 2.110 2,00  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 0,11  
Gümüş Gr. 15,61 15,62 0,07  
B. Petrol 85,57 85,57 -0,04  
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