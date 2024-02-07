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***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.02.2024 15:29
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Apt. No:127 B/17 Şişli/İSTANBUL/TÜRKİYE 0 212 215 26 41 - 120 0 212 215 26 44




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247580


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,33% |  29,61
Açılış :  8.912  
Önceki Kapanış :  8.869  
En Düşük
8.848 En Yüksek
8.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 71,55 1.258.501.757 % 9,99  
AVHOL 56,70 140.439.468 % 9,99  
OBASE 53,10 114.798.158 % 9,98  
BRKVY 92,55 145.843.716 % 9,98  
SELGD 47,84 7.801.580 % 9,98  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 30,5901 30,5985 % 0,15  
Euro 32,9806 32,9920 % 0,30  
Sterlin 38,5531 38,7464 % 0,43  
Frank 34,9812 35,1919 % -0,04  
Riyal 8,1342 8,1750 % 0,13  
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16:31 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,23 22,26 % 0,66  
Platin 889,53 890,65 % 0,66  
Paladyum 934,50 939,58 % 0,66  
Brent Pet. 79,23 79,23 % 0,66  
Altın Ons 2.034,62 2.034,88 % 0,66  
Seans Raporu 16:31
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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