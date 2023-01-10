***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
10.01.2023 16:04
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099425
BIST
17:195.118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -52,52
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:1918,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:1920,2027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0538
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:191.133,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,02
|Açılış
|: 1.132,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,80
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:17
|EUHOL
|2,33
|95.156.135
|% 12,02
|
|SDTTR
|51,50
|4.263.840
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.526.123
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.782.132
|% 9,99
|
|GOZDE
|23,40
|530.139.775
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|195.408.553
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.863.220
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|206.796.143
|% -9,98
|
|ASELS
|58,80
|6.053.591.876
|% -0,51
|
|THYAO
|135,40
|5.820.675.515
|% -2,17
|
|EREGL
|39,40
|5.775.179.962
|% -1,05
|
|KRDMD
|18,71
|4.570.546.130
|% -0,43
|
|KOZAL
|582,90
|3.765.294.990
|% -1,74
|
|EKGYO
|8,70
|3.556.027.832
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,76
|3.198.427.062
|% -3,56
|
|KRDMD
|18,71
|4.570.546.130
|% -0,43
|
|SKBNK
|2,83
|486.813.465
|% -0,35
|
|AKBNK
|17,59
|2.812.615.446
|% -1,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7695
|18,7756
|% 0,03
|
|Euro
|20,1770
|20,1919
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7552
|22,8693
|% -0,15
|
|Frank
|20,2793
|20,4015
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.661
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|