***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
07.04.2023 15:09
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2023 - 31.03.2023 hesap dönemine ilişkin Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133594
BIST
16:184.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 25,97
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1819,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1821,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:181.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.045
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.125.461
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.125.753
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,56
|106.622.097
|% -7,04
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,00
|15.819.950
|% -3,83
|
|THYAO
|127,50
|2.122.812.021
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|ASTOR
|58,00
|1.822.730.907
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.495.813.424
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,59
|1.214.755.417
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,16
|1.351.658.165
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,02
|232.131.761
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2461
|19,2562
|% 0,03
|
|Euro
|20,9801
|21,0170
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8111
|23,9305
|% -0,23
|
|Frank
|21,1472
|21,2746
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1171
|5,1427
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|