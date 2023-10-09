***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
09.10.2023 12:45
***GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2023 - 30.09.2023 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202262
BIST
'
13:408.350
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -114,72
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:4027,7042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1271
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:4029,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0297
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:401.647,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 22,50
|Açılış
|: 1.647,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:38
|DMRGD
|19,91
|23.074.874
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|410.499.881
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|68.042.699
|% 9,99
|
|SDTTR
|400,10
|368.308.465
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|87.608.262
|% 9,97
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|BASCM
|10,00
|1.057.665
|% -9,09
|
|SODSN
|71,00
|1.604.387
|% -7,79
|
|FENER
|114,80
|462.825.939
|% -7,42
|
|ASELS
|42,78
|5.178.135.576
|% 4,55
|
|THYAO
|231,70
|3.503.088.158
|% -2,81
|
|TUPRS
|149,00
|3.377.269.778
|% 0,88
|
|PETKM
|23,90
|2.872.889.367
|% 3,46
|
|EREGL
|44,30
|2.453.907.807
|% -1,42
|
|ZOREN
|6,47
|2.069.673.316
|% -5,27
|
|EKGYO
|8,49
|1.498.931.458
|% -1,74
|
|IHLAS
|1,35
|217.720.899
|% -2,17
|
|SKBNK
|7,05
|861.193.829
|% 1,73
|
|PETKM
|23,90
|2.872.889.367
|% 3,46
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6992
|27,7054
|% 0,47
|
|Euro
|29,1844
|29,1987
|% -0,09
|
|Sterlin
|33,6205
|33,7891
|% -0,08
|
|Frank
|30,3054
|30,4880
|% 0,39
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|17,29
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,55
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|110,00
|
|Tam
|11.133
|11.216
|209,00
|
|Yarım
|5.584
|5.625
|105,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.812
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,25
|19,28
|0,11
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|3,14
|