***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [GGI]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 1.500.000.000.-TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin 01.11.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu başvurumuz, Kurulun 31.01.2024 tarih ve 7/153 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaya ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248483BIST