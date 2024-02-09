***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.02.2024 12:50
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 1.500.000.000.-TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin 01.11.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu başvurumuz, Kurulun 31.01.2024 tarih ve 7/153 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaya ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248483
BIST
'
14:299.020
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 69,79
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.026
14:2930,6827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0916
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6864
En Düşük
30,5224
14:2933,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1206
En Düşük
32,9675
14:292.005,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,99
|Açılış
|: 2.005,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.007,63
En Düşük
1.995,78
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BNTAS
|12,43
|194.788.077
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|94.903.122
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|284.579.417
|% 10,00
|
|PKART
|60,00
|40.604.529
|% 9,99
|
|KLNMA
|38,52
|13.916.679
|% 9,99
|
|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
|
|KRGYO
|28,66
|338.483.991
|% -9,99
|
|MARKA
|80,05
|17.987.875
|% -9,96
|
|AVHOL
|56,15
|163.226.159
|% -9,94
|
|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
|
|GUBRF
|166,50
|4.116.853.578
|% 5,38
|
|EREGL
|46,44
|3.857.467.519
|% 2,11
|
|THYAO
|288,00
|3.805.074.526
|% 0,44
|
|KOZAL
|22,24
|3.166.932.094
|% 4,81
|
|EKGYO
|10,69
|2.765.726.556
|% 3,59
|
|EKGYO
|10,69
|2.765.726.556
|% 3,59
|
|TSPOR
|1,74
|410.814.533
|% 2,35
|
|QUAGR
|4,36
|821.185.784
|% 4,81
|
|KOZAL
|22,24
|3.166.932.094
|% 4,81
|
|ZOREN
|4,91
|553.262.910
|% 0,61
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6806
|30,6842
|% 0,30
|
|Euro
|33,0656
|33,0793
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,5639
|38,7573
|% 0,21
|
|Frank
|34,9076
|35,1178
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|883,41
|885,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|883,29
|887,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,38
|2.032,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:27
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14:41BNTAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 095, 349 adet işlem
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14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 49 artarak (% 0.90 ) 9, 574
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14:40XU100
Endeks 9, 021 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 730.00 milyon TL de
-
14:40CLEBI
Yüzde 5.78 oranında artışla 1, 153.00 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 021 adet işlem
-
14:39BRISA
Yüzde 4.07 oranında artışla 107.50 lira fiyatla işlem gören hissede 830, 383 adet işlem