***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GGIYetkili Organ Karar Tarihi 27.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 1.500.000.000.-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların bir548BIST