***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.11.2023 16:37
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GGI
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2023
Ek Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 1.500.000.000.-TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215089
BIST