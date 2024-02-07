***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GGIYetkili Organ Karar Tarihi 27.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.11.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 31.01.2025Ek AçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, şirketimiz Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla, yurt içinde, 1.500.000.000.-TL (Bir Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde,Türk Lirası cinsinden, Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin 01.11.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu başvurumuz, Kurulun 31.01.2024 tarih ve 7/153 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaya ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ve İhraç Takip Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu 2024.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247579BIST