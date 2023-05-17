***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
17.05.2023 11:29
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 71 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151883
BIST
12:524.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 60,16
|Açılış
|: 4.606
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|Önceki Kapanış
|: 4.590
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4.681
En Düşük
4.600
12:5219,7620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 20,2500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3500
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19,8240
En Düşük
19,6576
12:5221,4503
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|: -0,05%
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|: 1.260,74
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|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
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1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PSGYO
|5,83
|56.713.323
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|17.796.003
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.019.832
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,19
|63.972.341
|% -7,11
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|GSRAY
|8,99
|302.832.477
|% -3,23
|
|FENER
|45,36
|74.636.434
|% -3,20
|
|THYAO
|137,10
|3.375.068.539
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,15
|2.639.468.949
|% -1,59
|
|KCHOL
|80,60
|2.199.050.509
|% 0,88
|
|AKBNK
|15,68
|1.829.545.994
|% -0,57
|
|KOZAL
|19,60
|1.616.804.849
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,15
|2.639.468.949
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,44
|1.551.792.774
|% -0,42
|
|EKGYO
|6,52
|812.280.539
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,68
|1.829.545.994
|% -0,57
|
|KOZAL
|19,60
|1.616.804.849
|% 3,16
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7538
|19,7579
|% 0,21
|
|Euro
|21,4177
|21,4499
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,4933
|24,6161
|% -0,23
|
|Frank
|21,8849
|22,0167
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2528
|5,2792
|% 0,17
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,09
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|9.033
|9.170
|-61,00
|
|Tam
|8.989
|9.223
|-88,84
|
|Yarım
|4.438
|4.564
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|