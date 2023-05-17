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***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.05.2023 11:29
***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı, 71 gün vadeli, 150 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.  
  
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151883


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