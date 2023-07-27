***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.07.2023 17:55
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.11.2022 tarih ve 65/ 1594 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı,90 gün vadeli,200 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175886
BIST
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18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1804
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.684,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -21,82
|Açılış
|: 1.684,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
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1.717,92
En Düşük
1.682,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9465
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6535
|29,6731
|% -0,60
|
|Sterlin
|34,5554
|34,7287
|% -0,49
|
|Frank
|30,8982
|31,0843
|% -0,78
|
|Riyal
|7,1598
|7,1957
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-25,69
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.685
|-21,86
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.011
|11.128
|-127,00
|
|Yarım
|5.497
|5.590
|-64,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.795
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,98
|-0,61
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem