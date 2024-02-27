***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
27.02.2024 11:32
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt İçinde Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı Hk.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2024 tarih ve 7/153 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yönetim sözleşmesine dayalı,500 Milyon TL tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, Kurulca onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252202
BIST
'
14:089.248
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -86,28
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
14:0831,1511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 31,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
14:0833,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0358
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
14:082.039,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,60
|Açılış
|: 2.039,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|26.482.191
|% 10,00
|
|FONET
|30,14
|246.697.590
|% 10,00
|
|BRKVY
|165,00
|135.021.431
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|240.188.139
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,78
|37.448.838
|% -10,00
|
|AYCES
|900,00
|509.547.632
|% -10,00
|
|SODSN
|134,60
|2.552.640
|% -9,97
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|ERSU
|35,08
|25.868.572
|% -9,07
|
|THYAO
|286,75
|7.793.189.253
|% 0,44
|
|MIATK
|80,90
|5.118.008.583
|% 4,93
|
|REEDR
|68,60
|4.599.026.184
|% 2,69
|
|EREGL
|46,42
|3.848.885.911
|% 1,84
|
|ASTOR
|128,50
|2.886.285.550
|% -1,91
|
|ZOREN
|5,48
|1.072.955.355
|% -3,52
|
|PSGYO
|6,94
|1.004.784.485
|% -9,28
|
|EKGYO
|11,46
|1.445.449.708
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,32
|1.392.617.096
|% -1,26
|
|YKBNK
|23,54
|2.176.869.616
|% 0,43
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1470
|31,1506
|% 0,16
|
|Euro
|33,8369
|33,8521
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3793
|39,5768
|% 0,13
|
|Frank
|35,2618
|35,4742
|% 0,20
|
|Riyal
|8,2856
|8,3272
|% 0,23
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|891,08
|892,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,31
|972,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,48
|81,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,58
|2.036,93
|% 0,66
|