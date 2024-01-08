***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
08.01.2024 14:27
***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler [GGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2023 - 31.12.2023 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233987
BIST
'
15:117.786
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 157,72
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:1129,8970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0567
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:1132,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0757
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:111.942,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,77
|Açılış
|: 1.942,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:11
|BVSAN
|90,90
|148.644.302
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.971.650
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|126.889.927
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.939.586
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|KUYAS
|56,55
|113.038.092
|% -8,05
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|PEKGY
|28,32
|151.093.192
|% -4,97
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|THYAO
|242,70
|4.066.817.628
|% 1,46
|
|TUPRS
|138,90
|3.882.452.712
|% -3,41
|
|AKBNK
|39,50
|3.233.123.614
|% 7,40
|
|GUBRF
|154,20
|2.958.001.916
|% 0,92
|
|ISCTR
|24,76
|4.406.708.988
|% 6,82
|
|EKGYO
|7,84
|1.161.692.348
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,72
|2.860.760.825
|% 8,60
|
|KATMR
|2,08
|209.436.850
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|432.920.214
|% 6,65
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8913
|29,8970
|% 0,19
|
|Euro
|32,7441
|32,7558
|% 0,23
|
|Sterlin
|37,8603
|38,0502
|% 0,04
|
|Frank
|34,9690
|35,1796
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9477
|7,9875
|% 0,19
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|952,10
|953,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,24
|1.017,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,77
|76,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,27
|2.020,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:25EKOS
Yüzde 7.15 oranında artışla 49.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 392, 596 adet işlem
-
15:24MEGMT
Yüzde 6.42 oranında artışla 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 723 adet işlem
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 142, 77 artarak (% 2.12 ) 6, 877
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KBORU, BVSAN, BEGYO, DARDL, TSPOR, ETYAT, AGROT
-
15:21
ATATP, ATAGY, AKSEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında