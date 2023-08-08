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***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2023 15:27
***GGI* *GGBVK*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GGI******GGBVK*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Bankamızın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.  tarafından 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk Milyar Türk Lirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya  nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182083


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Yarım 5.594 5.666 67,00  
Çeyrek 2.797 2.833 34,00  
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