***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 12:05
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bankamızın 08.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 01.01.2022 - 31.12.2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilecek bağımsız denetim faaliyetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019516
BIST
12:212.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -17,37
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:2114,6886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:2115,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:21920,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,36
|Açılış
|: 920,79
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:19
|CLEBI
|257,60
|77.840.931
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,20
|53.643.056
|% 7,11
|
|ATLAS
|1,44
|7.875.647
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.181.112
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.178.790
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.966.225
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,36
|15.385.359
|% -7,95
|
|THYAO
|36,66
|2.455.642.718
|% 1,38
|
|GARAN
|13,56
|1.568.051.824
|% -2,31
|
|SISE
|17,17
|1.434.838.565
|% 0,64
|
|KRDMD
|16,12
|1.179.089.700
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,92
|1.116.307.660
|% -1,99
|
|ODAS
|2,29
|635.233.037
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,67
|689.327.952
|% -3,26
|
|YKBNK
|4,92
|1.116.307.660
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,79
|830.307.899
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|301.039.713
|% -4,02
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6799
|14,6888
|% 0,18
|
|Euro
|15,9523
|15,9663
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0377
|19,1332
|% -0,05
|
|Frank
|15,6801
|15,7746
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9037
|3,9232
|% 0,14
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-3,12
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,49
|