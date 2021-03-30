***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER22.815 7.744 30.559 0 0 0GARANTİ VE KEFALETLER22.815 7.744 30.559 0 0 0Teminat Mektupları22.815 7.744 30.559 0 0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları22.815 7.744 30.559 0 0 0Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 0 0Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.380 0 4.380 1.130 0 1.130 0 0 0MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)17.400 0 17.400 3.656 0 3.656 0 0 0Şerefiye0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer17.400 0 17.400 3.656 0 3.656 0 0 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI832 0 832 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER501 837 1.338 6.107 0 6.107 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI146.489 72.967 219.456 11.041 135.933 146.974 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER0 0 0 0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0FONLAR463 23.749 24.212 0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları463 36 499 0 0 0 0 0 0Diğer0 23.713 23.713 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0 0 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)2.231 0 2.231 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR764 134 898 0 0 0 0 0 0Genel Karşılıklar764 134 898 0 0 0 0 0 0Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar0 0 0 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ BORCU417 0 417 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU566 0 566 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER4.971 31.163 36.134 1.567 0 1.567 0 0 0ÖZKAYNAKLAR154.998 0 154.998 145.407 0 145.407 0 0 0Ödenmiş Sermaye150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları