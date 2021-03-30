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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.03.2021 21:00



***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
22.815 7.744 30.559 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
22.815 7.744 30.559 0 0 0
Teminat Mektupları
22.815 7.744 30.559 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
22.815 7.744 30.559 0 0 0
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.380 0 4.380 1.130 0 1.130 0 0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
17.400 0 17.400 3.656 0 3.656 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
17.400 0 17.400 3.656 0 3.656 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
832 0 832 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
501 837 1.338 6.107 0 6.107 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
146.489 72.967 219.456 11.041 135.933 146.974 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONLAR
463 23.749 24.212 0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
463 36 499 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 23.713 23.713 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.231 0 2.231 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
764 134 898 0 0 0 0 0 0
Genel Karşılıklar
764 134 898 0 0 0 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
417 0 417 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
566 0 566 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.971 31.163 36.134 1.567 0 1.567 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
154.998 0 154.998 145.407 0 145.407 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
150.000 0 150.000 150.000 0 150.000 0 0 0
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
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SAYAS 29,04 64.070.633 % 10,00  
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RODRG 22,22 2.732.327 % 10,00  
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Riyal 2,1933 2,2043 % -0,97  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 24,90  
Altın Gr. 454 454 2,30  
Cumhuriyet 2.980 3.025 2,00  
Tam 2.965 3.042 0,65  
Yarım 1.433 1.471 0,32  
Çeyrek 719 736 0,16  
Gümüş.Ons 24,40 24,43 0,39  
Gümüş Gr. 6,47 6,47 0,03  
B. Petrol 64,36 64,36 0,19  
Seans Raporu 18:05
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