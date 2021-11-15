***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER23.546 49.546 73.092 22.815 7.744 30.559GARANTİ VE KEFALETLER5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559Teminat Mektupları5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559Diğer Teminat Mektupları5.693 10.817 16.510 22.815 7.744 30.559TAAHHÜTLER17.853 38.729 56.582Cayılamaz Taahhütler17.853 38.729 56.582Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri17.853 38.729 56.582TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER674.332 674.332 574.450 574.450EMANET KIYMETLER382 382Tahsile Alınan Çekler382 382REHİNLİ KIYMETLER673.950 673.950 574.450 574.450Teminat Senetleri574.450 574.450Emtia2.500 2.500Diğer Rehinli Kıymetler671.450 671.450KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI697.878 49.546 747.424 597.265 7.744 605.009Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 14.328 3.235 3.815 2.458Kredilerden Alınan Faizler4.231 1.168 1.112 914Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler6 6Bankalardan Alınan Faizler10.070 2.067 2.691 1.544Finansal Kiralama Faiz Gelirleri8 8Diğer Faiz Gelirleri13 -2FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -409 -209 -139 -80Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-108 -17 -32 -17Diğer Faiz Giderleri-301 -192 -107 -63NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.919 3.026 3.676 2.378NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ11.794 -100 9.613 -65Alınan Ücret ve Komisyonlar45.587 31 29.082 31Gayri Nakdi Kredilerden142 7 39 7Diğer45.445 24 29.043 24Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-33.793 -131 -19.469 -96Gayri Nakdi Kredilere-9 -6 -3 -3Diğer-33.784 -125 -19.466 -93TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.487 27.943 -452 4.315Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)75 75Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.487 27.868 -452 4.240DİĞER FAALİYET GELİRLERİ461 22 130 6FAALİYET BRÜT KÂRI31.661 30.891 12.967 6.634KREDİ KARŞILIKLARI (-)PERSONEL GİDERLERİ (-)-10.665 -5.474 -3.993 -1.932DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-23.543 -10.281 -7.969 -3.592NET FAALİYET KARI (ZARARI)-2.547 15.136 1.005 1.110BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.547 15.136 1.005 1.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)104 -2.452 -176 -248Cari Vergi Karşılığı0 -1.868 -1.026Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-584 -176 -584Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi104 1.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-2.443 12.684 829 862DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -4.593 145.407Yeni Bakiye150.000 -4.593 145.407Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.684 12.684Dönem Sonu Bakiyeler150.000 -4.593 12.684 158.091Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -4.593 9.591 154.998Yeni Bakiye150.000 -4.593 9.591 154.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.443 -2.443Kar Dağıtımı480 9.111 -9.591Yedeklere Aktarılan Tutarlar480 -480Diğer9.111 -9.111Dönem Sonu Bakiyeler150.000 480 4.518 -2.443 152.555Sunum Para Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)58.722 202.614 261.336 82.983 68.443 151.426Nakit ve Nakit BenzerleriI-a 58.722 202.614 261.336 82.983 68.443 151.426Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-c 1.121 34.452 35.573 1.442 26.261 27.703Bankalar57.601 168.162 225.763 81.541 42.182 123.723İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-e 39.117 91.731 130.848 40.393 3.687 44.080KredilerI-j 39.047 91.731 130.778 40.393 3.687 44.080Kiralama İşlemlerinden Alacaklar70 70SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0Satış Amaçlı0 0 0İştirakler (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.961 4.961 4.380 4.380MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.934 13.934 17.400 17.400Diğer13.934 13.934 17.400 17.400YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI832 832 832 832ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0DİĞER AKTİFLER2.671 3.166 5.837 501 837 1.338VARLIKLAR TOPLAMI120.237 297.511 417.748 146.489 72.967 219.456YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLERII-c 75.168 75.168PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR590 36.339 36.929 463 23.749 24.212Müstakrizlerin Fonları543 34.834 35.377 463 36 499Diğer47 1.505 1.552 23.713 23.713GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 2.885 2.885 2.231 2.231KARŞILIKLARII-g 1.080 1.453 2.533 764 134 898Genel Karşılıklar624 1.453 2.077 764 134 898Çalışan Hakları Karşılığı456 456CARİ VERGİ BORCUII-h 2.231 2.231 417 417ERTELENMİŞ VERGİ BORCU462 462 566 566SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 9.293 135.692 144.985 4.971 31.163 36.134ÖZKAYNAKLARII-i 152.555 152.555 154.998 154.998Ödenmiş Sermaye150.000 150.000 150.000 150.000Kar Yedekleri480 480Yasal Yedekler480 480Kar veya Zarar2.075 2.075 4.998 4.998Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı4.518 4.518 -4.593 -4.593Dönem Net Kâr veya Zararı-2.443 -2.443 9.591 9.591YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI169.096 248.652 417.748 164.410 55.046 219.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.443 12.684 829 862DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklarsal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-910 -12.303Alınan Faizler9.567 2.060Ödenen Faizler-301 -80Alınan Ücret ve Komisyonlar45.587 31Elde Edilen Diğer Kazançlar5.277 97Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.665 -5.474Ödenen Vergiler-24 -1.868Diğer-50.351 -7.069Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim113.712 -26.476Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-37.513Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-82.536Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.372 4.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)328Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)75.060Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)125.560 6.217Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı112.802 -38.779YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.093 -18.822Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.979Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.583Diğer-2.114 -15.239FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi671 27.868Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)109.380 -29.733Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar151.426 136.081Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar260.806 106.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977886BIST