***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
16.05.2022 18:34
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-a 7.431 70.304 77.735 6.628 16.235 22.863
GARANTİ VE KEFALETLER
7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863
Teminat Mektupları
7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863
Diğer Teminat Mektupları
7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863
TAAHHÜTLER
51.194 51.194
Cayılamaz Taahhütler
51.194 51.194
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
51.194 51.194
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.122.450 0 1.122.450 725.187 725.187
EMANET KIYMETLER
0 0 11.136 11.136
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6 6
Tahsile Alınan Çekler
11.130 11.130
REHİNLİ KIYMETLER
1.122.450 1.122.450 714.051 714.051
Menkul Kıymetler
10.101 10.101
Emtia
2.500 2.500 2.500 2.500
Diğer Rehinli Kıymetler
1.119.950 1.119.950 701.450 701.450
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.129.881 70.304 1.200.185 731.815 16.235 748.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
7.639 5.119
Kredilerden Alınan Faizler
5.415 1.349
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3
Bankalardan Alınan Faizler
2.190 3.770
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
29
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2
FAİZ GİDERLERİ (-)
-377 -125
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-108 -30
Diğer Faiz Giderleri
-269 -95
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.262 4.994
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
31.942 731
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.494 2.400
Gayri Nakdi Kredilerden
63 62
Diğer
50.431 2.338
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-18.552 -1.669
Gayri Nakdi Kredilere
-3
Diğer
-18.552 -1.666
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
7.445 1.300
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.443 1.300
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
15.574 124
FAALİYET BRÜT KÂRI
62.223 7.149
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
0 -128
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-6.817 -2.847
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.708 -6.929
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.698 -2.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.698 -2.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.995 135
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.995
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.703 -2.620
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
6.703 -2.620
Grubun Karı (Zararı)
6.703 -2.620
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -4.593 9.591 154.998
Yeni Bakiye
150.000 -4.593 9.591 154.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.620 -2.620
Kar Dağıtımı
480 9.111 -9.591
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
480 480
Diğer
9.111 -9.111
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 480 4.518 -2.620 152.378
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Yeni Bakiye
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 6.703 6.708
Dağıtılan Temettü
18.511 -18.511
Diğer
18.511 18.511
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 480 23.029 6.703 180.212
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.834 392.734 415.568 73.875 479.588 553.463
Nakit ve Nakit Benzerleri
I-a 22.834 392.734 415.568 63.535 479.588 543.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 3.025 55.416 58.441 461 111.755 112.216
Bankalar
I-c 19.809 337.318 357.127 63.074 367.833 430.907
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
45 45
Diğer Finansal Varlıklar
45 45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-d 10.295 10.295
Diğer Finansal Varlıklar
10.295 10.295
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-e 113.793 3.079 116.872 115.697 32.125 147.822
Krediler
I-j 113.745 3.079 116.824 115.638 32.125 147.763
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
48 48 59 59
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
I-g 10.000 10.000
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10.000 10.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
I-i 10.000 10.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12.389 12.389 7.057 7.057
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-n 14.962 14.962 12.206 12.206
Diğer
14.962 14.962 12.206 12.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
I-r 9.726 9.726
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-o 56 56 3.053 3.053
DİĞER AKTİFLER
I-s 19.579 4.198 23.777 2.087 78.303 80.390
VARLIKLAR TOPLAMI
203.339 400.011 603.350 213.975 590.016 803.991
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
II-c 0 87.877 87.877 0 38.989 38.989
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
FONLAR
3.008 30.291 33.299 57 22.257 22.314
Müstakrizlerin Fonları
VII-a 2.723 28.946 31.669 22 11.821 11.843
Diğer
VII-a 285 1.345 1.630 35 10.436 10.471
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 8.873 8.873 3.796 3.796
KARŞILIKLAR
II-g 17.669 189 17.858 2.044 13.570 15.614
Genel Karşılıklar
1.461 188 1.649 1.769 594 2.363
Çalışan Hakları Karşılığı
532 532 275 275
Diğer Karşılıklar
15.676 1 15.677 12.976 12.976
CARİ VERGİ BORCU
II-h 12.373 12.373 17.277 17.277
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 11.985 250.873 262.858 13.137 519.360 532.497
ÖZKAYNAKLAR
II-i 180.212 180.212 173.504 173.504
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000 150.000 150.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -5 -5
Kar Yedekleri
480 480 480 480
Yasal Yedekler
480 480 480 480
Kar veya Zarar
29.732 29.732 23.029 23.029
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
23.029 23.029 4.518 4.518
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.703 6.703 18.511 18.511
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
234.120 369.230 603.350 209.815 594.176 803.991
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.703 -2.620
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.708 -2.620
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.393 25.735
Alınan Faizler
2.236 12.003
Ödenen Faizler
-269 -529
Alınan Ücret ve Komisyonlar
50.494 167.618
Elde Edilen Diğer Kazançlar
23.116 17.180
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.817 -14.925
Ödenen Vergiler
-9.425
Diğer
-61.367 -146.187
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-113.870 380.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.340 -10.340
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
36.353 -96.603
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
46.886 -81.274
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
48.780 38.558
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-256.229 530.655
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-106.477 406.731
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.046 -4.312
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.143 -1.969
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer
-4.903 -2.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.935 -2.739
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.935 -2.739
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-97 -7.983
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-127.555 391.697
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
543.123 151.426
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
415.568 543.123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030636
BIST