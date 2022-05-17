***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-a 7.431 70.304 77.735 6.628 16.235 22.863GARANTİ VE KEFALETLER7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863Teminat Mektupları7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863Diğer Teminat Mektupları7.431 19.110 26.541 6.628 16.235 22.863TAAHHÜTLER51.194 51.194Cayılamaz Taahhütler51.194 51.194Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri51.194 51.194TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.122.450 0 1.122.450 725.187 725.187EMANET KIYMETLER0 0 11.136 11.136Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0Emanete Alınan Menkul Değerler6 6Tahsile Alınan Çekler11.130 11.130REHİNLİ KIYMETLER1.122.450 1.122.450 714.051 714.051Menkul Kıymetler10.101 10.101Emtia2.500 2.500 2.500 2.500Diğer Rehinli Kıymetler1.119.950 1.119.950 701.450 701.450KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.129.881 70.304 1.200.185 731.815 16.235 748.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ7.639 5.119Kredilerden Alınan Faizler5.415 1.349Zorunlu Karşılıklardan Alınan FaizlerBankalardan Alınan Faizler2.190 3.770Menkul Değerlerden Alınan Faizler29Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar29Finansal Kiralama Faiz GelirleriFAİZ GİDERLERİ (-)-377 -125Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-108 -30Diğer Faiz Giderleri-269 -95NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ7.262 4.994NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ31.942 731Alınan Ücret ve Komisyonlar50.494 2.400Gayri Nakdi Kredilerden63 62Diğer50.431 2.338Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-18.552 -1.669Gayri Nakdi Kredilere-3Diğer-18.552 -1.666TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)7.445 1.300Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.443 1.300DİĞER FAALİYET GELİRLERİ15.574 124FAALİYET BRÜT KÂRI62.223 7.149KREDİ KARŞILIKLARI (-)0 -128PERSONEL GİDERLERİ (-)-6.817 -2.847DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.708 -6.929NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.698 -2.755BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.698 -2.755SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-2.995 135Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.995Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)6.703 -2.620DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI6.703 -2.620Grubun Karı (Zararı)6.703 -2.620Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -4.593 9.591 154.998Yeni Bakiye150.000 -4.593 9.591 154.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.620 -2.620Kar Dağıtımı480 9.111 -9.591Yedeklere Aktarılan Tutarlar480 480Diğer9.111 -9.111Dönem Sonu Bakiyeler150.000 480 4.518 -2.620 152.378Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504Yeni Bakiye150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5 6.703 6.708Dağıtılan Temettü18.511 -18.511Diğer18.511 18.511Dönem Sonu Bakiyeler150.000 480 23.029 6.703 180.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)22.834 392.734 415.568 73.875 479.588 553.463Nakit ve Nakit BenzerleriI-a 22.834 392.734 415.568 63.535 479.588 543.123Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 3.025 55.416 58.441 461 111.755 112.216BankalarI-c 19.809 337.318 357.127 63.074 367.833 430.907Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar45 45Diğer Finansal Varlıklar45 45Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-d 10.295 10.295Diğer Finansal Varlıklar10.295 10.295İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-e 113.793 3.079 116.872 115.697 32.125 147.822KredilerI-j 113.745 3.079 116.824 115.638 32.125 147.763Kiralama İşlemlerinden Alacaklar48 48 59 59SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARII-g 10.000 10.000İştirakler (Net)Bağlı Ortaklıklar (Net)10.000 10.000Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarI-i 10.000 10.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)12.389 12.389 7.057 7.057MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-n 14.962 14.962 12.206 12.206Diğer14.962 14.962 12.206 12.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞII-r 9.726 9.726ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-o 56 56 3.053 3.053DİĞER AKTİFLERI-s 19.579 4.198 23.777 2.087 78.303 80.390VARLIKLAR TOPLAMI203.339 400.011 603.350 213.975 590.016 803.991YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0 0 0ALINAN KREDİLERII-c 0 87.877 87.877 0 38.989 38.989PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0FONLAR3.008 30.291 33.299 57 22.257 22.314Müstakrizlerin FonlarıVII-a 2.723 28.946 31.669 22 11.821 11.843DiğerVII-a 285 1.345 1.630 35 10.436 10.471GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 8.873 8.873 3.796 3.796KARŞILIKLARII-g 17.669 189 17.858 2.044 13.570 15.614Genel Karşılıklar1.461 188 1.649 1.769 594 2.363Çalışan Hakları Karşılığı532 532 275 275Diğer Karşılıklar15.676 1 15.677 12.976 12.976CARİ VERGİ BORCUII-h 12.373 12.373 17.277 17.277ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 11.985 250.873 262.858 13.137 519.360 532.497ÖZKAYNAKLARII-i 180.212 180.212 173.504 173.504Ödenmiş Sermaye150.000 150.000 150.000 150.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 -5 -5Kar Yedekleri480 480 480 480Yasal Yedekler480 480 480 480Kar veya Zarar29.732 29.732 23.029 23.029Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23.029 23.029 4.518 4.518Dönem Net Kâr veya Zararı6.703 6.703 18.511 18.511YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI234.120 369.230 603.350 209.815 594.176 803.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.703 -2.620DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.708 -2.620Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.393 25.735Alınan Faizler2.236 12.003Ödenen Faizler