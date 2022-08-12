***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 22:46
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.660 197.566 213.226 6.628 16.235 22.863
GARANTİ VE KEFALETLER
8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863
Teminat Mektupları
III-a 8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863
Diğer Teminat Mektupları
8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863
TAAHHÜTLER
7.639 177.001 184.640 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
7.639 177.001 184.640 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.639 177.001 184.640 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.122.793 0 1.122.793 725.187 0 725.187
EMANET KIYMETLER
343 343 11.136 11.136
Emanete Alınan Menkul Değerler
6 6
Tahsile Alınan Çekler
343 343 11.130 11.130
REHİNLİ KIYMETLER
1.122.450 0 1.122.450 714.051 0 714.051
Menkul Kıymetler
10.101 0 10.101
Emtia
1.000 0 1.000 2.500 0 2.500
Diğer Rehinli Kıymetler
1.121.450 0 1.121.450 701.450 0 701.450
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.138.453 197.566 1.336.019 731.815 16.235 748.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-a 17.102 10.513 9.463 5.394
Kredilerden Alınan Faizler
13.051 3.119 7.636 1.770
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7 4
Bankalardan Alınan Faizler
4.011 7.379 1.821 3.609
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
29
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
29
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4 2
Diğer Faiz Gelirleri
15 15
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.403 -270 -1.026 -145
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-734 -76 -626 -46
Diğer Faiz Giderleri
-669 -194 -400 -99
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.699 10.243 8.437 5.249
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.290 2.181 26.348 1.450
Alınan Ücret ve Komisyonlar
109.262 16.505 58.768 14.105
Gayri Nakdi Kredilerden
150 103 87 41
Diğer
109.112 16.402 58.681 14.064
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-50.972 -14.324 -32.420 -12.655
Gayri Nakdi Kredilere
-13 -6 -13 -3
Diğer
-50.959 -14.318 -32.407 -12.652
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-c 47.397 5.939 39.952 4.639
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
238 236
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
47.159 5.939 39.716 4.639
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
16.290 331 716 207
FAALİYET BRÜT KÂRI
137.676 18.694 75.453 11.545
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
0 0 0 1.148
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-14.128 -6.672 -7.311 -3.825
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-84.065 -15.574 -38.357 -9.665
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
39.483 -3.552 29.785 -797
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.483 -3.552 29.785 -797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-10.106 280 -7.111 145
Cari Vergi Karşılığı
-7.105 -7.105 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.001 -6 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
280 0 145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
29.377 -3.272 22.674 -652
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
29.377 -3.272 22.674 -652
Grubun Karı (Zararı)
29.377 -3.272 22.674 -652
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -4.593 9.591 154.998
Yeni Bakiye
150.000 -4.593 9.591 154.998
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.272 -3.272
Kar Dağıtımı
480 9.111 -9.591
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
480 0 -480
Diğer
9.111 -9.111
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 480 4.518 -3.272 151.726
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Yeni Bakiye
150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 29.377 29.382
Kar Dağıtımı
925 17.586 -18.511
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
925 -925
Diğer
17.586 -17.586
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000 1.405 22.104 29.377 202.886
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.344 483.644 540.988 73.875 479.588 553.463
Nakit ve Nakit Benzerleri
57.344 483.644 540.988 63.535 479.588 543.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 1.272 86.840 88.112 461 111.755 112.216
Bankalar
I-c 56.072 396.804 452.876 63.074 367.833 430.907
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
45 45
Diğer Finansal Varlıklar
45 45
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.295 10.295
Diğer Finansal Varlıklar
I-d 10.295 10.295
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-e 145.415 145.415 115.697 32.125 147.822
Krediler
I-j 145.378 145.378 115.638 32.125 147.763
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
37 37 59 59
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10.000 10.000
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10.000 10.000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
I-i 10.000 10.000
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11.302 11.302 7.057 7.057
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13.598 13.598 12.206 0 12.206
Diğer
I-n 13.598 13.598 12.206 12.206
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
I-r 3 3 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-o 51 51 3.053 3.053
DİĞER AKTİFLER
I-s 19.306 2.599 21.905 2.087 78.303 80.390
VARLIKLAR TOPLAMI
257.019 486.243 743.262 213.975 590.016 803.991
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
II-c 0 50.015 50.015 0 38.989 38.989
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
0 0
FONLAR
1.504 60.711 62.215 57 22.257 22.314
Müstakrizlerin Fonları
VII-a 1.471 42.976 44.447 22 11.821 11.843
Diğer
VII-a 33 17.735 17.768 35 10.436 10.471
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 7.733 7.733 3.796 3.796
KARŞILIKLAR
II-g 18.480 770 19.250 2.044 13.570 15.614
Genel Karşılıklar
2.147 154 2.301 1.769 594 2.363
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
655 655 275 275
Diğer Karşılıklar
15.678 616 16.294 0 12.976 12.976
CARİ VERGİ BORCU
9.434 9.434 17.277 17.277
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 43.600 348.129 391.729 13.137 519.360 532.497
ÖZKAYNAKLAR
II-i 202.886 202.886 173.504 173.504
Ödenmiş Sermaye
150.000 150.000 150.000 150.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5 -5
Kar Yedekleri
1.405 1.405 480 480
Yasal Yedekler
1.405 1.405 480 480
Kar veya Zarar
51.481 51.481 23.029 23.029
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
22.104 22.104 4.518 4.518
Dönem Net Kâr veya Zararı
29.377 29.377 18.511 18.511
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
283.637 459.625 743.262 209.815 594.176 803.991
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.377 -3.272
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.382 -3.272
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
28.652 -4.911
Alınan Faizler
4.127 3.623
Ödenen Faizler
-668 -240
Alınan Ücret ve Komisyonlar
109.262 16.505
Elde Edilen Diğer Kazançlar
67.105 6.839
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.128 -6.672
Ödenen Vergiler
0 24
Diğer
-137.046 -24.990
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.637 166.928
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.340 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
15.382 -15.735
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
58.482 -26.474
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.291 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-101.132 209.137
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
22.015 162.017
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.914 -3.178
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.162 -1.694
Diğer
-5.752 -1.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.818 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.818 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-3.418 -569
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.135 158.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
543.123 151.426
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
540.988 309.696
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055278
BIST