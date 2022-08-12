***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER15.660 197.566 213.226 6.628 16.235 22.863GARANTİ VE KEFALETLER8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863Teminat MektuplarıIII-a 8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863Diğer Teminat Mektupları8.021 20.565 28.586 6.628 16.235 22.863TAAHHÜTLER7.639 177.001 184.640 0 0 0Cayılamaz Taahhütler7.639 177.001 184.640 0 0 0Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri7.639 177.001 184.640 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.122.793 0 1.122.793 725.187 0 725.187EMANET KIYMETLER343 343 11.136 11.136Emanete Alınan Menkul Değerler6 6Tahsile Alınan Çekler343 343 11.130 11.130REHİNLİ KIYMETLER1.122.450 0 1.122.450 714.051 0 714.051Menkul Kıymetler10.101 0 10.101Emtia1.000 0 1.000 2.500 0 2.500Diğer Rehinli Kıymetler1.121.450 0 1.121.450 701.450 0 701.450KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.138.453 197.566 1.336.019 731.815 16.235 748.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 17.102 10.513 9.463 5.394Kredilerden Alınan Faizler13.051 3.119 7.636 1.770Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7 4Bankalardan Alınan Faizler4.011 7.379 1.821 3.609Menkul Değerlerden Alınan Faizler29Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar29Finansal Kiralama Faiz Gelirleri4 2Diğer Faiz Gelirleri15 15FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -1.403 -270 -1.026 -145Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-734 -76 -626 -46Diğer Faiz Giderleri-669 -194 -400 -99NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ15.699 10.243 8.437 5.249NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ58.290 2.181 26.348 1.450Alınan Ücret ve Komisyonlar109.262 16.505 58.768 14.105Gayri Nakdi Kredilerden150 103 87 41Diğer109.112 16.402 58.681 14.064Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-50.972 -14.324 -32.420 -12.655Gayri Nakdi Kredilere-13 -6 -13 -3Diğer-50.959 -14.318 -32.407 -12.652TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-c 47.397 5.939 39.952 4.639Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)238 236Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)47.159 5.939 39.716 4.639DİĞER FAALİYET GELİRLERİ16.290 331 716 207FAALİYET BRÜT KÂRI137.676 18.694 75.453 11.545KREDİ KARŞILIKLARI (-)0 0 0 1.148PERSONEL GİDERLERİ (-)-14.128 -6.672 -7.311 -3.825DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-84.065 -15.574 -38.357 -9.665NET FAALİYET KARI (ZARARI)39.483 -3.552 29.785 -797BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.483 -3.552 29.785 -797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-10.106 280 -7.111 145Cari Vergi Karşılığı-7.105 -7.105 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-3.001 -6 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi280 0 145SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)29.377 -3.272 22.674 -652DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI29.377 -3.272 22.674 -652Grubun Karı (Zararı)29.377 -3.272 22.674 -652Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -4.593 9.591 154.998Yeni Bakiye150.000 -4.593 9.591 154.998Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.272 -3.272Kar Dağıtımı480 9.111 -9.591Yedeklere Aktarılan Tutarlar480 0 -480Diğer9.111 -9.111Dönem Sonu Bakiyeler150.000 480 4.518 -3.272 151.726Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504Yeni Bakiye150.000 -5 480 4.518 18.511 173.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5 29.377 29.382Kar Dağıtımı925 17.586 -18.511Yedeklere Aktarılan Tutarlar925 -925Diğer17.586 -17.586Dönem Sonu Bakiyeler150.000 1.405 22.104 29.377 202.886Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.344 483.644 540.988 73.875 479.588 553.463Nakit ve Nakit Benzerleri57.344 483.644 540.988 63.535 479.588 543.123Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 1.272 86.840 88.112 461 111.755 112.216BankalarI-c 56.072 396.804 452.876 63.074 367.833 430.907Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar45 45Diğer Finansal Varlıklar45 45Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar10.295 10.295Diğer Finansal VarlıklarI-d 10.295 10.295İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-e 145.415 145.415 115.697 32.125 147.822KredilerI-j 145.378 145.378 115.638 32.125 147.763Kiralama İşlemlerinden Alacaklar37 37 59 59SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARI10.000 10.000Bağlı Ortaklıklar (Net)10.000 10.000Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan OrtaklıklarI-i 10.000 10.000MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11.302 11.302 7.057 7.057MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)13.598 13.598 12.206 0 12.206DiğerI-n 13.598 13.598 12.206 12.206YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞII-r 3 3 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-o 51 51 3.053 3.053DİĞER AKTİFLERI-s 19.306 2.599 21.905 2.087 78.303 80.390VARLIKLAR TOPLAMI257.019 486.243 743.262 213.975 590.016 803.991YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT0 0ALINAN KREDİLERII-c 0 50.015 50.015 0 38.989 38.989PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0Bonolar0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0Tahviller0 0FONLAR1.504 60.711 62.215 57 22.257 22.314Müstakrizlerin FonlarıVII-a 1.471 42.976 44.447 22 11.821 11.843DiğerVII-a 33 17.735 17.768 35 10.436 10.471GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 7.733 7.733 3.796 3.796KARŞILIKLARII-g 18.480 770 19.250 2.044 13.570 15.614Genel Karşılıklar2.147 154 2.301 1.769 594 2.363Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Karşılığı655 655 275 275Diğer Karşılıklar15.678 616 16.294 0 12.976 12.976CARİ VERGİ BORCU9.434 9.434 17.277 17.277ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Krediler0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 43.600 348.129 391.729 13.137 519.360 532.497ÖZKAYNAKLARII-i 202.886 202.886 173.504 173.504Ödenmiş Sermaye150.000 150.000 150.000 150.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-5 -5Kar Yedekleri1.405 1.405 480 480Yasal Yedekler1.405 1.405 480 480Kar veya Zarar51.481 51.481 23.029 23.029Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı22.104 22.104 4.518 4.518Dönem Net Kâr veya Zararı29.377 29.377 18.511 18.511YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI283.637 459.625 743.262 209.815 594.176 803.991Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)29.377 -3.272DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.382 -3.272Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı28.652 -4.911Alınan Faizler4.127 3.623Ödenen Faizler-668 -240Alınan Ücret ve Komisyonlar109.262 16.505Elde Edilen Diğer Kazançlar67.105 6.839Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-14.128 -6.672Ödenen Vergiler0 24Diğer-137.046 -24.990Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.637 166.928Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.340 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış15.382 -15.735Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış58.482 -26.474Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)10.291 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-101.132 209.137Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı22.015 162.017YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-16.914 -3.178İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-10.000 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.162 -1.694Diğer-5.752 -1.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-3.818 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-3.818 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-3.418 -569Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-2.135 158.270Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar543.123 151.426Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar540.988 309.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055278BIST